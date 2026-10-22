Çankırı'da 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezalı hükümlü saklandığı adreste yakalandı

Çankırı'da 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezalı hükümlü saklandığı adreste yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'da polisin düzenlediği operasyonda, "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma" ve "silahla yağma" suçlarından 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Çankırı'da, hakkında 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, ekiplerce düzenlenen operasyonda, "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma" ve "silahla yağma" suçlarından 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.K. saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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