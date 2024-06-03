Çankırı'da alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü: 1 ölü - Son Dakika
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Çankırı'da alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü: 1 ölü

Çankırı\'da alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü: 1 ölü

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü. Alparslan Gökçe bıçaklanarak hayatını kaybetti, arkadaşı ise yaralandı. Olayın ardından saldırganlar gözaltına alındı.

03.06.2024 19:52
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ÇANKIRI'da alacak verecek tartışmasının kavgaya dönüştüğü olayda Alparslan Gökçe bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Çankırı'nın Ilgaz ilçesi Kale Kırı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Alparslan Gökçe (34) ve arkadaşı S.T. ile Ö.E., G.E. ve Ö.K. arasında alacak verecek tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Alparslan Gökçe ve arkadaşı S.T., karşı tarafın bıçak darbeleri ile yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ilgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet hastanesine sevk edilen Alparslan Gökçe hayatını kaybetti. S.T.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrasında saldırganlar, Ö.E., G.E. ve Ö.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Alparslan Gökçe ise Korgun ilçesine bağlı Kesecik köyünde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Çankırı, Gökçe, Ilgaz, Olay, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü: 1 ölü - Son Dakika
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