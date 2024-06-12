Çankırı'da Cam Kemik Hastası Gencin Doğum Günü Kutlandı

Çankırı'nın Kızılırmak İlçe Kaymakamı Bilal Çitil, cam kemik hastası gencin doğum gününü kutladı.
Kaymakam Çitil, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ramazan Zengin ve İlçe Emniyet Amiri Zeki Yıldırım, ilçeye bağlı Yukarıalagöz köyünde yaşayan cam kemik hastası Şevket Alagöz'ü ziyaret etti.
Çitil, sohbet ettiği Alagöz'ün 18. yaş gününü kutlayarak pasta ikram etti, hediye verdi.
Alagöz de ziyaret dolayısıyla duyduğu mutluluğu dile getirerek, Kaymakam Çitil'e teşekkür etti.
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