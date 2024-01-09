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Çankırı'da çıkan silahlı kavgada 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Çankırı'da çıkan silahlı kavgada 7 şüpheli gözaltına alındı

Çankırı'da Mimar Sinan Mahallesi Hale Sokak'ta iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların tüfekle birbirlerine ateş etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavgayla ilgili H.A, D.A, Ç.A, M.U, E.U, M.U. ve A.U. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çankırı\'da çıkan silahlı kavgada 7 şüpheli gözaltına alındı
09.01.2024 - 19:15,
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Çankırı'da çıkan silahlı kavgayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mimar Sinan Mahallesi Hale Sokak'ta iddiaya göre iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tüfekle birbirlerine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı silahlı kavgayla ilgili H.A, D.A, Ç.A, M.U, E.U, M.U. ve A.U. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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