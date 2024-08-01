Çankırı'da çıkan yangında 35 dekar ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika
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Çankırı'da çıkan yangında 35 dekar ormanlık alan zarar gördü

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde çıkan yangında, Kavakköy'ün Karabük Mahallesi'nde bir evde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, 35 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü açıklandı. Yangında ev ve arı kovanları da zarar gördü.

01.08.2024 09:37
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Çankırı'nın Bayramören ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 35 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Kavakköy'ün Karabük Mahallesi'nde bir evde yangın çıktığı, alevlerin ormanlık alana sıçradığı belirtildi.

Yangının ormana yayıldığı vurgulanan açıklamada, "Arazinin sarp kayalıktan oluşması ve yangına müdahaleye izin vermemesi nedeniyle yaklaşık 35 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Yangının meydana geldiği 2 katlı ahşap ev ve 100 adet arı kovanı zarar görmüştür. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Meydana gelen yangın olayına Orman Bölge Müdürlüğü, il merkez ve ilçe belediye başkanlıkları itfaiyeleri, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ve bir adet helikopter ile müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çankırı'da çıkan yangında 35 dekar ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika
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