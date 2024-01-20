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Çankırı'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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Çankırı'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı

Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüksek kar vaadiyle para aldıkları iddia edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada doküman ve dijital materyallere el konuldu. N.Ö. ve S.A. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çankırı\'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı
20.01.2024 - 10:35,
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Çankırı'da, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, bazı zanlıların yüksek kar vaadiyle 1,5 yıldır para aldıkları kişileri dolandırdıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda, E.T.Ç, N.Ö, Y.Ç, Y.Ç. ve S.A. gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bulunan doküman ve dijital materyallere de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.Ö. ve S.A. savcılık ifadelerinin ardından, E.T.Ç, Y.Ç. ve Y.Ç. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çankırı'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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