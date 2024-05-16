Çankırı'da Engelliler Haftası dolayısıyla "Kınalı Kuzular Asker Oluyor" etkinliği düzenlendi.
Çankırı Belediyesi tarafından Sosyal Tesis Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 1 günlük temsili askerlik yapacak engellilerin "asker kınası" yakıldı.
Aileler etkinlikte duygusal anlar yaşadı.
Program, Çankırı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesinde oluşturulan Ritim Grubu'nun gösterisinin ardından sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Çankırı'da Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte engelliler askerlik yapacak - Son Dakika
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