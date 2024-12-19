Çankırı'da Firari Hükümlü Yakalandı

Çankırı'da silahla yağma suçundan 11 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, yapılan fiziki takip neticesinde birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan 11 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'yi (23) il merkezinde belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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