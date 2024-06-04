Çankırı\'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Gerçekleştirildi

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Çankırı'da, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak amacıyla Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen şenliğin açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından çocuklar mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, tombik ve yakantop gibi oyunları oynadı.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar da etkinlikte çocuklara oyunlarında eşlik etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, gazetecilere, 15 ilkokuldan 368 öğrencinin katılımıyla festivalin gerçekleştirildiğini söyledi.

Çocukların festivalde güzel vakit geçirdiğini belirten Ak, "Bu etkinlik aynı zamanda bir yarışma. Yarışmanın ilk aşaması okullarda yapıldı, burada da finalleri gerçekleştiriliyor." dedi.

Geleneksel çocuk oyunlarının oynandığını dile getiren Ak, "Dereceye giren çocuklarımız ödüllendirilecek. Amacımız geleneksel çocuk oyunları ile geçmişten geleceğe kültürel bir bağ kurulması. Bu aynı zamanda bir kültür iletişimi. Hedefimiz bu ve benzeri çalışmaları daha da artırmak, çocuklarımızın geçmişle bağını koparmadan geleceğe bakmasını sağlamak." diye konuştu.