Çankırı'da Giyim Üretim Kursu Devam Ediyor

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Çankırı'da Nurettin Ok Halk Eğitim Merkezinde giyim üretim kursunun devam ettiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, eğitim programları kapsamında dikim teknikleri, desen hazırlama, kalıp çıkarma, kumaş seçimi ve dikiş makineleri kullanımı gibi temel konulara yer verildiği belirtildi.

Eğitimlerde kursiyerlere teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalarla da destek verildiği, böylece katılımcıların sektördeki iş akışını en iyi şekilde öğrendiği aktarılan açıklamada, haftanın 5 günü hazır elbise ve kadın eşofman dikimi şeklinde planlanan iki ayrı kursa 60 kursiyerin katıldığı ifade edildi.

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