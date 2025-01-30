Çankırı\'da Hayvan Pazarı Kapatıldı

Güncel

Çankırı'nın Orta ilçesinde hayvan pazarı, şap hastalığıyla mücadele kapsamında süresiz olarak kapatıldı.

Orta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çevre ilçelerde şap hastalığı görülmesi nedeniyle önlem olarak hayvan pazarının süresiz olarak kapatılmasına karar verdi.

Müdürlük bünyesinde görev yapan veterinerler, ilçedeki hayvan sahiplerini uyararak hayvanları aşılama kampanyası gerçekleştirecek.