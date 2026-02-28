Çankırı'da İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
Çankırı'da İftar Programı Düzenlendi

28.02.2026 22:45
Orta Belediyesi, iftar programıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Çankırı'da Orta Belediyesi tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Yatılı Bölge Okulu'nun spor salonunda düzenlenen programa MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yılık, devlet ve milletin her zaman birlik içinde olduğunu vurgulayarak, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Bezci de ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu dile getirerek, aynı sofrada buluşmanın manevi önemine dikkati çekti.

İftar programı, İlçe Müftüsü Erdem Dulun tarafından yapılan yemek duasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

