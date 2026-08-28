Çankırı'da Kalp Hastalıkları Tarama Toplantısı

Çankırı'da Kritik Doğuştan Kalp Hastalıkları Tarama Programı'na yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Bulut başkanlığında düzenlenen toplantıda, kritik doğuştan kalp hastalıklarında erken tanının önemi, yenidoğan tarama programının uygulanması, tarama sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile şüpheli vakaların ileri değerlendirme ve sevk süreçleri ele alındı.

Çankırı'da yürütülecek tarama çalışmalarının etkinliğinin artırılması, sağlık kuruluşları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve erken tanı süreçlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulan toplantıda, her bebeğin sağlıklı bir geleceğe adım atması için erken tanı, güçlü iş birliği ve etkin tarama çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.