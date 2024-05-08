Çankırı'da Karga Köyü mevkisindeki kazalar sıfıra indirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankırı'da Karga Köyü mevkisindeki kazalar sıfıra indirildi

Çankırı\'da Karga Köyü mevkisindeki kazalar sıfıra indirildi

Çankırı'da, Çerkeş-Kızılcahamam kara yolu Karga köyü mevkisinde sıkça yaşanan kazalar, yol düzenleme çalışmaları ve jandarma denetimleri sonucu sıfıra indirildi. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından yapılan çevirme ekipli radar ve hız denetimi ile dronla havadan trafik kontrolü artırıldı. Bölgede son 9 aydır kaza meydana gelmediği belirtildi.

08.05.2024 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da, Çerkeş- Kızılcahamam kara yolu Karga köyü mevkisinde sıkça yaşanan kazalar, yol boyunca yapılan iyileştirme ve jandarma ekiplerince yürütülen denetim sonucu sıfıra indirildi.

İstanbul- Samsun ile Ankara- Bolu kara yollarını birbirine bağlayan, yük ve yolcu taşımacılığında yoğun olarak kullanılan 46 kilometrelik kara yolunun Karga köyü mevkisinde sıkça yaşanan kazalar nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarmasınca çevirme ekipli radar ve hız denetimi ile dronla havadan trafik kontrolü artırıldı.

Bölgede yapılan yol düzenleme çalışmaları ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu son 9 aydır Karga köyü mevkisinde kaza meydana gelmedi.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Üçel, AA muhabirine, Çerkeş-Kızılcahamam yolunda, özellikle ağır tonajlı araçlar nedeniyle trafik yoğunluğunun fazla olduğunu söyledi.

Bölgede sürücülerin en çok dikkat etmesi gereken unsurlardan birinin değişken hava koşulları olduğuna dikkati çeken Üçel, "Özellikle yüksek rakım sebebiyle sonbahar ve ilkbahar aylarında yoğun yağış alması, kış aylarında ise yükselti ile kar yağışının fazla olması, sürüş güvenliğini tehlikeye atmakta, bu da trafik kazalarına neden olmaktadır. Yolun 17-23. kilometreler arasında kalan bölgede yüksekliğin artması, sıcaklığın düşmesi sonucu yoğun sis ve gizli buzlanma göze çarpmaktadır." ifadelerini kullandı.

Karga köyü mevkisinde son kaza 20 Ağustos 2023'te oldu

Çerkeş-Kızılcahamam yolunun tamamında 2021-2023 yıllarında 22 trafik kazasında 48 kişinin yaralandığını, 1 kişinin de öldüğünü bildiren Üçel, "Karga köyü mevkisinde meydana gelen 9 kazada ise 10 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. 17, 18 ve 20 Ağustos 2023'te yüzde 10 eğimli ve sathi kaplama olan Karga köyü mevkisinde, yani yolun 10-11. kilometresinde peş peşe meydana gelen tek ve çift taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarında 2'si ağır 12 vatandaşımız yaralanmıştı. Yaşanan bu kazalardan sonra yapılan yol genişletme çalışmaları ve denetimler neticesinde Karga köyü mevkisinde hiç kaza meydana gelmedi." dedi.

Trafik jandarması olarak Çerkeş-Kızılcahamam yolunda trafik güvenliğini etkileyen heyelan, çukur, çökme, dökülmüş malzeme ve eksik yol işaretleri gibi olumsuzlukları tespit ederek ilgili kurumlarla yazışmalar yaptıklarını anlatan Üçel, şunları kaydetti:

"Ayrıca, 'Hayatla yarışılmaz' mottosuyla başlatılan kampanya kapsamında Karayolları, ilçe, belde ve köy yollarında cayrokopter ve dron ile havadan, seyir halinde ve çevirme ekipli hız denetimi ile yerden denetim yapılmaktadır. Aynı şekilde sürücüler üzerinde çeşitli fiziksel ve psikolojik bozukluklara yol açan, kazalara davetiye çıkaran alkol denetimlerimiz de aralıksız devam etmektedir. Trafik kazalarının olumsuz etkilerinden sakınabilmek için birtakım önlemler almak gerekmektedir. Bu önlemlerin en başında, sürücülerin doğru davranış ve sürüş tarzını benimsemesi yer almaktadır. Yaralanma ve ölümleri azaltmak için mutlaka emniyet kemeri takılı olması, sürüş sırasında cep telefonu kullanılmaması gerekmektedir. 4-10 Mayıs Trafik Haftası vesilesiyle trafikte can kayıplarını ve kazaları önlemeye yönelik farkındalık oluşturmak için hep birlikte seferber olalım. Unutmayalım ki trafik kurallarına uymak, hayat kurtarır."

Kaynak: AA

Kızılcahamam, Jandarma, Çankırı, Çerkeş, trafik, Karga, Ulaşım, Güvenlik, Trafik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da Karga Köyü mevkisindeki kazalar sıfıra indirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:17 Şarkıcı Kalben Sağdıç Beyoğlu’nda Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı Şarkıcı Kalben Sağdıç Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı
13:01 Koridorda son volta Cem Garipoğlu’nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı Koridorda son volta! Cem Garipoğlu'nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı
11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
13:19 Aziz Yıldırım, Fenerbahçe seçimleriyle ilgili planlaması olmadığını açıkladı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe seçimleriyle ilgili planlaması olmadığını açıkladı
13:01 İmamoğlu, Bozbey’in yeğenine atama tepkisini sert dille eleştirdi İmamoğlu, Bozbey'in yeğenine atama tepkisini sert dille eleştirdi
12:47 Rakam öyle böyle değil Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü Rakam öyle böyle değil! Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü
12:39 CHP lideri Özel, trol olarak anılan isimle verdiği poza açıklık getirdi CHP lideri Özel, trol olarak anılan isimle verdiği poza açıklık getirdi
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
11:39 Kral Charles, Prens William’ı Prens Harry’nin eski görevi olan Ordu Hava Kolordusu’nun Albayı olarak atayacak Kral Charles, Prens William'ı Prens Harry'nin eski görevi olan Ordu Hava Kolordusu'nun Albayı olarak atayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 13:37:09. #1.12#
SON DAKİKA: Çankırı'da Karga Köyü mevkisindeki kazalar sıfıra indirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement