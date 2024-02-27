Çankırı'da kendisinden haber alınamayan şahıs tarlasında ölü bulundu - Son Dakika
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Çankırı'da kendisinden haber alınamayan şahıs tarlasında ölü bulundu

Çankırı\'da kendisinden haber alınamayan şahıs tarlasında ölü bulundu

Mehmet A'dan (80) bir süredir haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yapılan araştırmada yaşlı adam, Ayan köyü mevkisindeki tarlasında ölü bulundu. Vücudunda kısmen yanıkların da bulunduğu şahıs, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

27.02.2024 14:25
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Çankırı'da kendisinden haber alınamayan şahıs tarlasında ölü bulundu.

Mehmet A'dan (80) bir süredir haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine yapılan araştırmada yaşlı adam, Ayan köyü mevkisindeki tarlasında ölü bulundu.

Vücudunda kısmen yanıkların da bulunduğu şahıs, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Adli Tıp, Jandarma, Çankırı, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da kendisinden haber alınamayan şahıs tarlasında ölü bulundu - Son Dakika
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