Çankırı'da Korgun-Kurşunlu yolu yarın açılıyor, seyahat süresi 21 dakika kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı'nın Korgun- Kurşunlu yolunun yarın hizmete açılacağını bildirerek, "Yol ile seyahat süresini 45 dakikadan 24 dakikaya düşürerek 21 dakika zaman kazancı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İç Anadolu ile Karadeniz arasında önemli bir geçiş noktası olan Çankırı'nın ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini, Kurşunlu ilçesinin tarım ve hayvancılık, Korgun ilçesinin de organize sanayi bölgesi ile üretim ve istihdam açısından önemli bir konumda bulunduğunu belirtti.

İki ilçe arasındaki ulaşım standartlarını yükselterek bölgedeki üretim merkezlerine erişimi kolaylaştıracaklarına dikkati çeken Uraloğlu, Korgun-Kurşunlu yoluyla hem ulaşım güvenliğini artıracaklarını hem de bölgenin ticari hareketliliğine katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Uraloğlu, Korgun-Kurşunlu yolunun 3,4 kilometresini bölünmüş yol, 25,6 kilometresini tek yol standardında inşa ettiklerini kaydederek, "Toplam 29 kilometre uzunluğundaki yolumuzun tamamını bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak tamamladık. Projemiz kapsamında Kurşunlu Farklı Seviyeli Kavşağı'nı, toplam 89 metre uzunluğunda 3 köprüyü ve 33 metre uzunluğunda koruge çelik menfezi inşa ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek rakımlı ve zorlu coğrafi koşullara sahip güzergahta yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselttiklerini bildiren Uraloğlu, mevcut 7 metrelik platform genişliğini 12 metreye çıkardıklarını, proje hızını saatte 40-50 kilometreden 70 kilometreye yükselttiklerini aktardı.

"İstanbul istikametinde TETEK hattına erişimi 34 kilometre kısalttık"

Uraloğlu, proje sayesinde daha önce 31 kilometre olan güzergahı 29 kilometreye indirdiklerine işaret ederek, "Seyahat süresini 45 dakikadan 24 dakikaya düşürerek 21 dakika zaman kazancı sağlayacağız. Ayrıca Çankırı'dan İstanbul istikametine seyahat eden sürücülerimizin Türkiye Transit Kara Yolu (TETEK) hattına erişim mesafesini 63 kilometreden 29 kilometreye indirerek 34 kilometre kısalttık." ifadelerini kullandı.

Kurşunlu Kavşağı'nın farklı seviyeli kavşak olarak düzenlenmesiyle trafik akışını daha güvenli ve kesintisiz hale getirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, sarp kayalıkların bulunduğu kesimlerde 66 bin metrekare çelik grid ağ uygulaması gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Uraloğlu, Korgun-Kurşunlu yolunun ekonomik ve çevresel kazanımlarına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Projemizle zamandan 381 milyon lira, akaryakıttan 179 milyon lira olmak üzere yıllık 560 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 8 bin 800 ton azaltacağız. Korgun-Kurşunlu yoluyla Çankırı'mızın ulaşım altyapısını güçlendirirken üretime, ticarete ve bölgesel kalkınmaya destek olacağız."