Çankırı'da KOSGEB Girişimci Toplantısı

Çankırı'da KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği jüri toplantısı gerçekleştirildi.

KOSGEB Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda bu yıl ikincisi düzenlenen toplantıda 6 işletme değerlendirildi.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Çankırı KOSGEB İl Müdürü Cengiz Uğur, girişimcilerin hayallerine, emeklerine ve heyecanlarına ortak olmak için toplandıklarını söyledi.

Girişimci Destek Programı'nın senede 4 defa çağrıya çıktığını belirten Uğur, "Bu ikinci çağrı, bu dönemde 12 işletmemiz bu destek programına başvuru yaptı. 6'sı jüri aşamasına kaldı." dedi.

Jüri üyelerini tanıtan Cengiz, toplantıda 6 işletmenin projelerini sunacağını ve jüri üyelerinin de değerlendirme yapacağını kaydetti.

Konuşmanın ardından işletmelerin projeleri jüri üyelerince değerlendirildi.