Çankırı\'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı

Çankırı'nın Orta ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce ve Belediye Başkanı Ömer Bezci, İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, görevi başındaki güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

İnce, daha sonra Orta Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen bayramlaşma programındaki konuşmasında, herkesin sağlıklı ve huzurlu şekilde seyahat etmeleri temennisinde bulunarak, trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti.

Bezci ise ilçe halkının Kurban Bayramı'nı kutlayarak, görev süresi boyunca hayata geçirilen hizmetler hakkında bilgi verdi.