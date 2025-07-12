ÇANKIRI'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Onur Ceylan (27) yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Ilgaz ilçesi Kazancı köyü mevkinde meydana geldi. Onur Ceylan'ın kontrolünü yitirdiği 06 FCS 094 plakalı motosiklet, bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ceylan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Onur Ceylan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Çankırı'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?