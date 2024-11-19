Çankırı'da Öğrenci Gezisi ve Çerkeş Şenliği

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Çankırı Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Ortaokulu tarafından öğrencilere yönelik Konya gezisi düzenlendi.

Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi kapsamında öğrencilerin milli, manevi, kültürel ve dini değerlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen gezide öğrenciler Mevlana Müzesi, Konya Bilim Müzesi, Kelebekler Vadisi, 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nı gezdi.

Geziye katılan öğrenciler, etkinliklerin çalışmalarına olumlu katkı sağladığını belirtti.

Çerkeş'te köy şenliği düzenlendi

İlçeye bağlı Saraycık köyü Boyuncak Mahallesi'nde Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezi 2. Köy Şenliği düzenlendi.

Çerken Boyuncaklılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şenliğin açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Dernek başkanı İsmail Çimen tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ve Çerkeş Dernekler Federasyonu Başkanı Niyazi İncesu selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından eğlence programı düzenlendi.

Programa Saçak Belediye Başkanı Erdal Karakaya, İl Genel Meclisi Üyeleri Murat Ercan ve Şevki Sunaca, köy ve mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Çerkeş'te 3. etap TOKİ için tarih verildi.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstasyon Mahallesi'ne inşa edilecek 149 konutluk 3. Etap TOKİ Projesi'nin ihale tarihinin belli olduğunu belirtti.

Projenin ihalesinin 13 Ocak 2025'te yapılacağını bildiren Sopacı, Çerkeş'teki konut sıkıntısına rahatlama olacağını kaydetti.