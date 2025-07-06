Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
İlçeye bağlı Yuvasaray köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, Çankırı İtfaiye Müdürlüğü ve Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Çankırı'da Orman Yangını - Son Dakika
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