Çankırı'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
Güncel

Çankırı'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

20.10.2025 11:28
Çankırı'nın Korgun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı, durumları iyi.

Çankırı'nın Korgun ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

C.B. (21) idaresindeki 18 ABP 428 plakalı otomobil, Korgun- Kurşunlu kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan E.A. (20), E.B. (23) ve S.B. (19) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

