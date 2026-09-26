Çankırı'da şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çankırı'da şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara-Çankırı kara yolunun Aşağıpelitözü kavşağı mevkisinde otomobil şarampole devrildi; kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine götürüldü.
Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 37 BB 986 plakalı otomobil, Ankara-Çankırı kara yolu Aşağıpelitözü kavşağı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Mehmet Baloğlu olay yerinde hayatını kaybetti, Ü.K. (41) ve S.D. (41) ise yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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