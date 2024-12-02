Çankırı'da Orta- Şabanözü kara yolunda sis etkili oldu.
Orta ilçesinde etkili olan sis dolayısıyla Şabanözü ilçesi yönü ve D-100 kara yolu bağlantı yolunda görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.
Sürücüler sis nedeniyle Orta'dan Şabanözü ve D-100 kara yolu yönüne ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.
Son Dakika › Güncel › Çankırı'da Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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