Çankırı'da Su Krizi: Baraj Seviyesi Düşüyor - Son Dakika
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Çankırı'da Su Krizi: Baraj Seviyesi Düşüyor

23.07.2025 19:45
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Güldürcek Barajı'ndaki su seviyesi 10,17 milyon m³'e geriledi, dönüşümlü kesintiler uygulanıyor.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kentin içme suyunun karşılandığı Güldürcek Barajı'nda su hacminin 10,17 milyon metreküp seviyesine gerilediğini bildirdi.

Esen, makamında düzenlediği basın toplantısında, Güldürcek Barajı'ndan il genelinde üç ana koldan il, ilçe ve belde olmak üzere 22 noktaya su temini sağlandığını söyledi.

Barajda 2010 yılında 46,37 milyon metreküp su bulunduğunu, 2018 yılından itibaren gerileyerek 10,17 milyon metreküpe gerilediğini belirten Esen, "Dünyayı etkisi altına alan küresel iklim koşullarının yanı sıra vatandaşımızın bilinçsiz su tüketimi de maalesef süreci aleyhimize hızlandırmıştır. İçme suyu ve kullanımı ile ilgili hassasiyetimizi belirli aralıklarla vatandaşımıza duyursak da bu seferberliğe halkımızı dahil edememenin üzüntüsünü yaşamaktayız. Yürütülen çalışmalar sayesinde kayıp kaçak oranını son yedi yılda yüzde 53,23'ten 2024 yılı sonu itibarıyla 36,25 seviyelerine düşürmeyi başardık." dedi.

İçme suyu kullanımında yaz aylarında artış yaşandığını vurgulayan Esen, depo seviyelerinde yaşanan düşüş nedeniyle dönüşümlü su kesintileri uyguladıklarını dile getirdi.

Alternatif su kaynakları ile ilgili çalışma yürütülüyor

Esen, Çankırı'nın son yıllara oranla daha sıcak bir yaz dönemi geçirdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyreden ortalama sıcaklıklar, su tüketimini de olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Alternatif su kaynakları ile ilgili çalışmalarımız 5 yıldır devam etmektedir. Bu bağlamda şehrimize su tedarik edebileceğimiz yakın çevre su kaynakları incelenerek, öncelikle eski alternatif yer altı su kaynaklarımızı sırasıyla aktif hale getirerek ilave su üretme çalışmalarına başladık. DSİ tahsisini aldığımız, il merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan Handırı Dereçatı Göleti'nden yaz aylarında kullanılmak altyapı çalışmalarını ihale sürecine getirdik. Kızlaryolu ve Dikenli barajlarından iletim güzergahı ve baraj kotu uygunluğu sağlanabilirse DSİ ve bakanlığın da içinde olduğu su temini için etüt çalışmaları yapılacaktır."

Su kaynaklarının sınırsız olmadığını, vatandaşların konuda hassasiyet göstermesinin hayati önem taşıdığının altını çizen Esen, israfın önüne geçmek için tüm Çankırılıların desteğini beklediğini kaydetti.

Kaynak: AA

İsmail Hakkı Esen, Yerel Haberler, Belediye, Sağlık, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da Su Krizi: Baraj Seviyesi Düşüyor - Son Dakika

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