Çankırı\'da trafik kazası: 2 kişi hafif yaralandı

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi•
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
Murat E. idaresindeki elektrik arıza bakım aracı, Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde Ahmet T. yönetimindeki otomobille çarpışarak ters döndü.
Kazada, arıza bakım aracının sürücüsü ile araçta bulunan Sait Karaaslan hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Şabanözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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