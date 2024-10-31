Çankırı'da Tuz Mağarası Astım ve KOAH Hastalarına Şifa Oluyor - Son Dakika
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Çankırı'da Tuz Mağarası Astım ve KOAH Hastalarına Şifa Oluyor

Çankırı\'da Tuz Mağarası Astım ve KOAH Hastalarına Şifa Oluyor

Çankırı'da 15 günlük tuz tedavisiyle astım ve KOAH hastalarının nefes alma ve yaşam kalitesi arttı.

31.10.2024 17:48
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Çankırı'da astım ve KOAH hastalarının Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve "Yer Altı Tuz Şehri" diye adlandırılan mağarada gördükleri tedavilerden olumlu sonuç alındığı bildirildi.

Çankırı Valiliği koordinesinde Çankırı Belediyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yeşilay Çankırı Şubesi, Özel Çankırı Karatekin Hastanesi ve Tuz Rehabilitasyon ve Sağlık Turizmi Derneği tarafından uygulanan, "Daha Güçlü Bir Nefes Projesi" kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek 15 gün boyunca tuz mağarasında tedavi gören 15 astım ve KOAH hastasının tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından bilimsel sonuçlar açıklandı.

Karatekin Hastanesi'nde düzenlenen programda konuşan Karatekin Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Erhan Buru ve Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, proje hakkında bilgi verdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Tahsin Barış Değer, hastaların sonuçlarına ilişkin yaptığı konuşmada, 12 KOAH, 2 astım bronşit hastasına tedaviye başlamadan önce çeşitli testler uygulandığını söyledi.

Yapılan testlerde değerlerle ilgili puan ortalamasının 3,2 olduğunu, 15 günlük tedavinin ardından yapılan aynı testte puan ortalamasının 1,7'ye düştüğünü belirten Değer, "Bu şu demek, hastalarımız neredeyse iki katı daha fazla rahat nefes alabilir hale geldiler. İkinci bir test uyguladık, KOAH hastaları değerlendirme skalası diye. Burada da hastaların öksürüğünden hastanın balgamından, rahat uyuyup uyumamasından, merdivenleri çıkarken nefes darlığı yaşamasına kadar KOAH hastalığını değerlendiren bir skalaydı bu. Bu skalada, hastalarımız ilk geldiğinde ortalama 22 iken, 15 gün sonra tedavi bittiği zamanki değer 13'e düştü, bu da KOAH hastalarımızın değerlendirilmesinde KOAH hastalarının daha rahat semptomlarını yaşıyor olmalarıyla ilgili bir sonuç anlamına geliyor." dedi.

Üçüncü değerlendirmede hastaların yaşam kalitelerini de ölçmek istediklerini anlatan Değer, "Yaşam kalitesi ölçeğinde hem fiziksel hem de mental boyutu vardı. İkisinde de son 15 gün içerisinde yaşam kalitelerinde çok ciddi bir şekilde artış tespit ettik. Bunların dışında 6 dakika yürüme testi yapıldı hastalara, ortalamamız 347 metre iken 15 günlük seans sonunda ortalamamız 402 metreye çıktı. Bu da 6 dakika içerisinde daha fazla yürüyor olmalarının bilimsel bir ölçütüydü." ifadelerini kullandı.

Dahiliye uzmanı Dr. Tuba Öztürk Haliloğlu ve göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Ali Özkurt da hastalarda yaşanan olumlu değişimler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı'da Tuz Mağarası Astım ve KOAH Hastalarına Şifa Oluyor - Son Dakika

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