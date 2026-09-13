Çankırı'da üniversiteyi kazanan öğrencileri yurtlarda Keloğlan maskotları karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çankırı'da üniversiteyi kazanan öğrencileri yurtlarda Keloğlan maskotları karşıladı

Çankırı\'da üniversiteyi kazanan öğrencileri yurtlarda Keloğlan maskotları karşıladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı Karatekin Üniversitesini kazanan öğrenciler, kentte Keloğlan ve Karakaçan maskotları ile protokol tarafından karşılandı. Yeni dönem öncesi GSB yurtlarında hazırlıkların tamamlandığı, yurtların öğrencileri ağırlamaya hazır olduğu bildirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesini kazanan öğrencileri, kentte Keloğlan ve Karakaçan maskotları tarafından karşıladı.

Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir şekilde konaklaması için Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı yurtlarda hazırlıklar tamamlandı.

Yurtlarına yerleşmek için gelen öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı tarafından karşılandı. Karşılamada, Çankırılı Keloğlan ve eşeği Karakaçan'ı canlandıran maskotlar da yer aldı.

Öğrenciler ve velileri Keloğlan ve Karakaçan maskotlarıyla fotoğraf çektirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, burada yaptığı açıklamada, sürecin sorunsuz bir şekilde yürütülmesinde emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Öğrencileri ve velileri memnuniyetle karşılamanın gururunu yaşadıklarını belirten Ak, "Öğrencilerimizi ve velilerimizi en iyi şekilde karşılamak, güvenli ve huzurlu bir ortam sunmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yurtlarımız öğrencilerimizi ağırlamaya hazır." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı da Çankırı'nın birçok 0medeniyete ev sahipliği yaptığını, kentte Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin bulunduğunu söyledi.

Hititlerden beri işletilen tuz mağarasının da bulunduğunu anlatan Ovacıklı, "Ülkemizin 400 yıllık tuz ihtiyacını karşılayacak rezerve sahip kaya tuzu aynı zamanda sağlık turizmi açısından da önemli bir merkezdir. Astım hastaları, nefes darlığı çekenler yer altı tuz şehrimizde şifa bulmaktadırlar." dedi.

Keloğlan'ın da memleketinin Çankırı olduğunun altını çizen Ovacıklı, "Saflığıyla, temizliğiyle masallarımıza konu olmuş Keloğlan, Çankırı'nın Balıbağı köyündendir. Bu resmi olarak da tescil edilmiştir. Sadık dostu Karakaçan ile birlikte Çankırı'mızın önemli bir unsurudur. " diye konuştu.

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Keloğlan, Çankırı, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da üniversiteyi kazanan öğrencileri yurtlarda Keloğlan maskotları karşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da 243 kişilik yolcu gemisiyle irtibat kesildi, Java Denizi’nde arama başlatıldı Endonezya'da 243 kişilik yolcu gemisiyle irtibat kesildi, Java Denizi'nde arama başlatıldı
Bartın’da eğlence mekanında ölümlü kavga Yaralılar da var Bartın'da eğlence mekanında ölümlü kavga! Yaralılar da var
15 ilde “Ailem Güvende“ operasyonu 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi 15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
Düğün öncesi gelin almada kavga Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti
İran’da genç blog yazarı için idam kararı Son mesajı gündemde İran'da genç blog yazarı için idam kararı! Son mesajı gündemde
Yunanistan’da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı Yunanistan'da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı

19:03
Galatasaray’ın Kocaelispor maçı 11’i belli oldu Yıldız isimler yedek kulübesine çekildi
Galatasaray'ın Kocaelispor maçı 11'i belli oldu! Yıldız isimler yedek kulübesine çekildi
18:42
Türk futbolunda deprem: 34 takım lige katılmama kararı aldı
Türk futbolunda deprem: 34 takım lige katılmama kararı aldı
17:59
Türkiye’nin en ateşli derbilerinden biri Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
17:56
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı Aralarında oyuncu Çağla Boz da var
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı! Aralarında oyuncu Çağla Boz da var
17:03
THY uçağında korku dolu anlar Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı
THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı
16:13
Kenan Evren’in hüküm giydiği anların görüntüleri ortaya çıktı
Kenan Evren'in hüküm giydiği anların görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 19:06:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Çankırı'da üniversiteyi kazanan öğrencileri yurtlarda Keloğlan maskotları karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement