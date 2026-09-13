Çankırı\'da üniversiteyi kazanan öğrencileri yurtlarda Keloğlan maskotları karşıladı

Çankırı Karatekin Üniversitesini kazanan öğrencileri, kentte Keloğlan ve Karakaçan maskotları tarafından karşıladı.

Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir şekilde konaklaması için Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı yurtlarda hazırlıklar tamamlandı.

Yurtlarına yerleşmek için gelen öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı tarafından karşılandı. Karşılamada, Çankırılı Keloğlan ve eşeği Karakaçan'ı canlandıran maskotlar da yer aldı.

Öğrenciler ve velileri Keloğlan ve Karakaçan maskotlarıyla fotoğraf çektirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, burada yaptığı açıklamada, sürecin sorunsuz bir şekilde yürütülmesinde emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Öğrencileri ve velileri memnuniyetle karşılamanın gururunu yaşadıklarını belirten Ak, "Öğrencilerimizi ve velilerimizi en iyi şekilde karşılamak, güvenli ve huzurlu bir ortam sunmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yurtlarımız öğrencilerimizi ağırlamaya hazır." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı da Çankırı'nın birçok 0medeniyete ev sahipliği yaptığını, kentte Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin bulunduğunu söyledi.

Hititlerden beri işletilen tuz mağarasının da bulunduğunu anlatan Ovacıklı, "Ülkemizin 400 yıllık tuz ihtiyacını karşılayacak rezerve sahip kaya tuzu aynı zamanda sağlık turizmi açısından da önemli bir merkezdir. Astım hastaları, nefes darlığı çekenler yer altı tuz şehrimizde şifa bulmaktadırlar." dedi.

Keloğlan'ın da memleketinin Çankırı olduğunun altını çizen Ovacıklı, "Saflığıyla, temizliğiyle masallarımıza konu olmuş Keloğlan, Çankırı'nın Balıbağı köyündendir. Bu resmi olarak da tescil edilmiştir. Sadık dostu Karakaçan ile birlikte Çankırı'mızın önemli bir unsurudur. " diye konuştu.