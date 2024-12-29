Çankırı\'dan kısa kısa

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Çankırı'da öğretmen ve okul personeline yönelik ilkyardım eğitimleri sürüyor.

29.12.2024 12:19
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Çankırı'da öğretmen ve okul personeline yönelik ilkyardım eğitimleri sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlkyardım Merkezi'nde düzenlenen eğitimlerde, katılımcılara, acil durumlarda nasıl müdahale edileceği, temel yaşam desteği uygulamaları ve ilk yardım teknikleri hakkında kapsamlı bilgiler sunuluyor.

Verilen eğitim ile öğretmen ve okul personelinin, öğrencilere ve çevrelerine ilk müdahaleyi doğru ve etkili bir şekilde yapabilme yetkinliği kazandırılması hedefleniyor.

Uzman eğitmenler tarafından verilen teorik ve pratik eğitimlerde, kalp masajı, yapay solunum, kanama durdurma gibi hayat kurtarıcı teknikler detaylı bir şekilde öğretiliyor.

Vali Taşolar, Tarım Lisesi'ni ziyaret etti

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, okul ziyaretleri kapsamında Şehit Mehmet Ata Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Öğretmenlerin ve öğrencilerin istek ve temennilerini dinleyen Vali Taşolar, 12. sınıf öğrencileriyle olan sohbetinde, öğrencilerin kariyer planlama ve hedefleri noktasında paylaşımlarda bulundu.

Vali Taşolar, Tarım Meslek Lisesi öğrencilerinin ülkenin kalkınması ve gelişmesinde önemli rol üstlendiklerini ifade etti.

Vali Taşolar'a İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arif Kırkpınar, Şube Müdürü Özdemir Şentürk ve Şehit Mehmet Ata MTAL Müdürü Ali Meydaneri eşlik etti.

ÇAKÜ Rektörü Çiftçi, TİKA Başkanı Kayalar'ı ziyaret etti

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'nin Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar'ı makamında ziyaret ettiği bildirildi.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, ziyarette ÇAKÜ'nün uluslararası alandaki projeleri ve iş birlikleri üzerinde değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Çiftçi, farklı alanlarda yaptıkları iş birlikleri ile hem üniversiteye hem te ülkeye katkı sağlamayı amaçladıklarını aktardı.

Açıklamada, TİKA Başkanı Serkan Kayalar'ın da üniversitelerle iş birliğini geliştirmek istediklerini, potansiyel projelere dair planlama yapılmasını ve TİKA'nın uluslararası projeler için destek sağlaması konularında mutabık kalındığı kaydedildi.

Tunuslu akademisyenlerden ÇAKÜ'ye ziyaret

Tunus'un önde gelen üniversitelerinden Rades Yüksek Teknolojik Araştırmalar Enstitüsünden (Higher Institute of Technological Studies of Rades) altı akademisyenin Dünya Bankası Projesi kapsamında Çankırı Karatekin Üniversitesi'ni ziyaret ettiği bildirildi.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, akademisyenlerin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ile görüştüğünü belirtilerek, görüşmede akademisyenlerin yürütülen projeler ve iki üniversite arasında yürütülmesi planlanan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

ÇAKÜ Rektörü Çiftçi, TÜBİTAK Başkanı Aydın'ı ziyaret etti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'nin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı olarak göreve başlayan Prof. Dr. Orhan Aydın'ı ziyaret ettiği bildirildi.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi, ar-ge projelerinin desteklenmesi, TÜBİTAK teşviklerinden faydalanma olanakları ve uluslararası bilimsel iş birliği imkanları gibi konuların değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın'ın da belirledikleri yeni stratejik hedefler ve öncelikler hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

Çerkeş'te muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar başkanlığında Çerkeş Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Çerkeş ve köylerinin genel durumu, yapılan ve planlanan yatırımlar ve kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Muhtarların taleplerinin alınmasının ardından program sona erdi.

Toplantıya, Çankırı Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Çerkeş Kaymakam Vekili Orta Kaymakamı Erkan Minuz, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Güney Yücedağ, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik, Saçak Belediye Başkanı Erdal Karakaya, İl Genel Meclisi Üyesi Murat Ercan, İl Genel Meclisi Üyesi Şevki Sunaca ile kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA

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