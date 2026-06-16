Çankırı Eğitim Şenliği Başladı - Son Dakika
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Çankırı Eğitim Şenliği Başladı

16.06.2026 17:08
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Çankırı'da düzenlenen Eğitim Şenliği, kortej ve etkinliklerle başladı. Öğrenciler ve öğretmenler etkinlikte yer aldı.

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Çankırı Eğitim Şenliği" başladı.

Şenliğin açılışı için düzenlenen kortejde, öğretmenler ve öğrenciler masal kahramanlarının da aralarında olduğu şişme maskotlar, tahta bacaklar, renkli kostümler ve bando eşliğinde Kent Meydanı'ndan İsmet İnönü Ortaokulu bahçesine kadar yürüdü.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, açılış konuşmasında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında akademik eğitimin yanında, yaparak ve yaşayarak öğrenme geleneğini geliştirme noktasında etkinliğin önemli olduğuna dikkati çekti.

Işık, "Öğrencilerimizi sadece akademik anlamda değil, akademi ile beraber iyi insan olma, ahlaklı, erdemli bireyler olmak ve bunu yaparken de hem bilimsel anlamda hem de sanatsal ve kültürel alanda öğrencilerimizin yeteneklerinin ortaya konulabilmesi noktasında bu etkinliğin de önemli olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Işık, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri tarafından halk oyunu gösterisi sergilendi, ardından şenliğin açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra Vali Hüseyin Çakırtaş, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve protokol üyeleri, il genelindeki eğitim kurumlarının yıl boyunca hazırladıkları bilimsel, kültürel ve sanatsal çalışmaların yer aldığı sergiyi gezdi.

Eğitim şenliği yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı Eğitim Şenliği Başladı - Son Dakika

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