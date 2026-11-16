Çankırı Müze Müdürlüğü Ilgaz'da kaya mezarlarındaki 8 grafiti lazerle temizledi - Son Dakika
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Çankırı Müze Müdürlüğü Ilgaz'da kaya mezarlarındaki 8 grafiti lazerle temizledi

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Çankırı Müze Müdürlüğü Ilgaz\'da kaya mezarlarındaki 8 grafiti lazerle temizledi
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki İnköy Kaya Mezarları'nda sprey boya ve grafitiler, kuru ve temassız lazer teknolojisiyle temizlendi. Çalışmada taşıyıcı ayaklar, nişler ve dış cephedeki 8 ayrı grafiti alanı, tüf kayanın dokusu korunarak özgün görünümüne kavuşturuldu.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde geçmişi Helenistik Dönem'e kadar uzanan İnköy (İndağı) Kaya Mezarları'nın yüzeyindeki sprey boya ve grafitiler, lazer teknolojisi kullanılarak temizlendi.

Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu-Çankırı kara yolu üzerindeki tarihi İstiklal Yolu güzergahında bulunan birinci derece arkeolojik sit alanındaki kaya mezarlarının iç ve dış yüzeylerinde oluşan tahribatın giderilmesi amacıyla Çankırı Müze Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı, Çankırı Müze Müdürü Demet Göçer Yıldız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürü Mustafa Cengiz Özduygulu, restoratör-konservatör Onur Çelebi ve uzmanların katılımıyla 11-13 Kasım'da gerçekleştirilen çalışma, Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener'in bilimsel danışmanlığında tamamlandı.

Çalışmalarda, tarihi taş yüzeylere zarar verebilecek kumlama, tel fırça ve kimyasal çözücüler yerine, yalnızca yüzeydeki boya tabakalarını hedef alan kuru ve temassız lazer temizleme teknolojisi kullanıldı.

Bu yöntemle tüf kayanın doğal dokusu ve tarihi izleri korunarak ana salondaki taşıyıcı ayaklar, arka duvarlar, nişler, kemer alnı ve dış cephedeki kaya nişinde bulunan kırmızı, mavi ve bordo renkli boyalardan oluşan 8 ayrı grafiti alanı temizlendi.

Erken Hristiyanlık döneminde ibadet alanı, tarihi kervan yolu üzerinde ise konaklama noktası olarak kullanıldığı belirtilen kaya mezarları, çalışmaların ardından özgün görünümüne yeniden kavuşturuldu.

Açıklamada, tarihi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için ziyaretçilerin tarihi yapılara zarar vermemeleri ve alanın korunmasına özen göstermeleri istendi.

Kaynak: AA
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