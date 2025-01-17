Çankırı'nın ilçelerinde karne töreni düzenlendi

Çankırı'nın Orta, Çerkeş ve Korgun ilçelerinde öğrenciler, düzenlenen törenle karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Orta ilçesinde Kaymakam Sabahattin Çakır İlkokulu, İsmail Nazire Ünal Ortaokulu, Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Okulu ve Dodurga İlkokulu'nda düzenlenen törenlerde Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkan Vekili Murat Canbaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer öğrencilere karnelerini verdi.
Çocuklarla sohbet eden protokol üyeleri, öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.
İlçe genelinde 822 öğrencinin karne alarak yarıyıl tatiline girdiği öğrenildi.
Çerkeş
Çerkeş ilçesinde 19 Mayıs Çok Programlı Anadolu Lisesi, Çerkeş İmam Hatip Ortaokulu, Atatürk İlkokolu ve Çerkeş Belediyesi Zehra Anne Çocuk Bakımevi'nde karne töreni düzenlendi.
Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Hasan Sopacı ve kurum müdürünün katılımıyla öğrencilere karneleri verildi.
İlçe genelinde 1886 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Korgun
Korgun Ortaokulu ve Korgun Anaokulu'nda düzenlenen törenle öğrencilere karneleri verildi.
Kaymakam Ferhat Gür, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Ergül Karadana ve kurum müdürlerinin katılımıyla öğrencilere karneleri verildi.
Kaymakam Gür, öğretmen, öğrenci ve velilere iyi bir yarıyıl geçirmeleri temennisinde bulundu.
İlçe genelinde 346 öğrenciye karneleri verildi.
Kızılırmak
Kızılırmak Ortaokulu ve Tımarlı Köyü İlkokulu'nda düzenlenen törenle öğrencilere karneleri verildi.
Kaymakam Emrah Özbek, Belediye Başkanı Erol Şentürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrah Olkaç ile beraberindekiler öğrencilere karnelerini verdi.
Karnelerini alan öğrencilere başarılar dileyen Kaymakam Özbek, öğrencilerle fotoğraf çekindi.
İlçe genelinde 580 öğrenci karnesini aldı.
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