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Çankırı'nın kuzey kesimlerinde kar yağışı - Son Dakika
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Çankırı'nın kuzey kesimlerinde kar yağışı

Çankırı'nın D100 karayolu geçişindeki Çerkeş, Atkaracalar, Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan kar ilçeleri beyaza bürüdü. Sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri önlem alarak tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri sürücülere tedbirli araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

24.12.2023 - 16:13,
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Çankırı'nın kuzey kesimlerinde kar yağışı

ÇANKIRI - Çankırı'nın kuzey kesimlerinde bulunan ilçelerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Çankırı'nın D100 karayolu geçişindeki Çerkeş, Atkaracalar, Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan kar ilçeleri beyaza bürüdü. D100 karayolunda sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri ise kar yağışı öncesinde önlem alarak tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri sürücülere tedbirli araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Çankırı\'nın kuzey kesimlerinde kar yağışı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çankırı'nın kuzey kesimlerinde kar yağışı - Son Dakika
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