Çankırı Orta'da Muhtarlar Günü kahvaltısında muhtarların köprü görevi vurgulandı - Son Dakika
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Çankırı Orta'da Muhtarlar Günü kahvaltısında muhtarların köprü görevi vurgulandı

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Çankırı'nın Orta ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü için Orta Öğretmenevi'nde kahvaltı düzenlendi. Kaymakam, belediye başkanları, kurum amirleri ve muhtarların katıldığı programda muhtarların vatandaş ile kamu kurumları arasında köprü görevi üstlendiği vurgulandı.

Çankırı'nın Orta ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kahvaltı programı düzenlendi.

Orta Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce, Orta Belediye Başkan Vekili İsmail Ersoy, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, kurum amirleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Programda, muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasında köprü görevi üstlendiği, mahalle ve köylerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli rol oynadığı vurgulandı.

Katılımcılar, muhtarların gününü kutlayarak çalışmalarında başarı diledi.

Program, muhtarlarla yapılan sohbetin ardından sona erdi.

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Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çankırı Orta'da Muhtarlar Günü kahvaltısında muhtarların köprü görevi vurgulandı - Son Dakika
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