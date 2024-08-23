Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 99. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 99. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Atatürk'ün 23 Ağustos 1925'te Çankırı'yı ziyaret etmesinin 99. yıl dönümünü heyecan, mutluluk ve gururla kutladıklarını belirterek, Çankırı'nın her daim devletinin yanında olduğunu vurguladı. Taşolar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan uğruna canlarını feda eden şehitler ile kahraman gazileri rahmet ve minnetle anarak, hemşehrilerinin bu gurur gününü kutladı.

23.08.2024 11:48
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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 99. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taşolar, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Ağustos 1925'te Çankırı'yı şereflendirmesinin 99. yıl dönümünü o günkü heyecan, mutluluk ve gururla idrak ettiklerini anlattı.

Ulu Önder'in çıktığı Anadolu gezileri kapsamında Çankırı'ya gelmesinin onur vesilesi olduğunu vurgulayan Taşolar, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca vatan ve bayrak uğruna varını yoğunu ortaya koyan yarenler ve şehitler diyarı Çankırı, her daim devletinin yanında olmuştur. Kurtuluş Savaşı'mızın kazanılmasında çok önemli rol oynayan, istiklal yolunda Çankırı halkının gayreti ve fedakarlıklarını takdir eden Atatürk'ün ilimizi ziyareti, yöre insanına verdiği önemin yansımasıdır. İlimiz için büyük öneme haiz bu özel gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kıymetli hemşehrilerimin bu gurur gününü kutluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 99. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

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