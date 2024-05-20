Çankırı ve Bartın'dan 24 sporcu, Ilgaz Dağı'nda tırmanış gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çankırı ve Bartın'dan 24 sporcu, Ilgaz Dağı'nda tırmanış gerçekleştirdi

Çankırı ve Bartın\'dan 24 sporcu, Ilgaz Dağı\'nda tırmanış gerçekleştirdi

Çankırı Dağcılık, Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (ÇANDAK) tarafından düzenlenen Gençlik Haftası tırmanışında, 24 sporcu Mülayim köyü yaylasından başlayarak 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepe zirvesine ulaştı. Tırmanış süresince 20 kilometre mesafe ve 1000 metre irtifa katedildi.

20.05.2024 17:22
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Çankırı ve Bartın'dan 24 sporcu, Gençlik Haftası dolayısıyla Ilgaz Dağı'nda tırmanış gerçekleştirdi.

Çankırı Dağcılık, Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (ÇANDAK) tarafından düzenlenen tırmanış, Mülayim köyü yaylasından başlayarak 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepe zirvesinde sona erdi.

ÇANDAK Başkanı Nuri Erkenci, yaptığı açıklamada, Gençlik Haftası tırmanışının 19 yıldır düzenli şekilde yapıldığını belirtti.

Tırmanışın dün sabah erken saatlerde Mülayim Yaylası'ndan Mustafa Kemal Karatatar liderliğinde başladığını aktaran Erkenci, şunları kaydetti:

"Belen Gediği, Kaynar, Taşlık Sırtı rotasını takip ederek planlandığı gibi 11.30'da zirveye ulaşıldı. Güneşli ve hafif rüzgarlı bir havada zirvede, Türk bayrağı ve flama açılarak İstiklal Marşı okundu, şehitler için dua edildi. Zirvedeki törenin ardından inişe geçilerek kapalı ve güzel bir havada saat 17.30'da, katılan tüm sporcularla eksiksiz olarak kamp alanına ulaşıldı. 11 saat süren faaliyet süresince 20 kilometre mesafe ve 1000 metre irtifa katedildi. Katılan tüm sporcuları kutluyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı ve Bartın'dan 24 sporcu, Ilgaz Dağı'nda tırmanış gerçekleştirdi - Son Dakika

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