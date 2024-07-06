Çankırı ve Çorum'da Vatandaşlar Dev Ekrandan Maçı İzledi - Son Dakika
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Çankırı ve Çorum'da Vatandaşlar Dev Ekrandan Maçı İzledi

Çankırı ve Çorum'da düzenlenen etkinliklerle vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti. Çankırı Belediyesi tarafından kent meydanına kurulan dev ekranın yanı sıra Çorum Belediyesi de Kadeş Barış Meydanı'na bir dev ekran yerleştirdi. Vatandaşlar, milli takım forması giyerek ve Türk bayraklarıyla ellerinde, açık havada izledikleri maç boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destek verdi. Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın gibi isimler de vatandaşlarla birlikte maçı dev ekrandan takip etti.

06.07.2024 23:27
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Çankırı ve Çorum'da vatandaşlar, Türkiye'nin, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.

Çankırı Belediyesince maç için kent meydanına dev ekran kuruldu.

Milli takım forması giyen ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Vali Mustafa Fırat Taşolar ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de maçı vatandaşlarla birlikte dev ekrandan takip etti.

Çerkeş, Ilgaz ve Kurşunlu ilçelerinde de dev ekranlar kuruldu.

Çorum

Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Barış Meydanı'na dev ekran kuruldu.

Alanı dolduran taraftarlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, siyasi partilerin temsilcileri de vatandaşlarla karşılaşmayı takip etti.

Kaynak: AA

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