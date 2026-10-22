Çankırı Yapraklı'da 550 yaşında olduğu tahmin edilen Koca Meşe incelendi - Son Dakika
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Çankırı Yapraklı'da 550 yaşında olduğu tahmin edilen Koca Meşe incelendi

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Çankırı Yapraklı\'da 550 yaşında olduğu tahmin edilen Koca Meşe incelendi
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde 550 yaşında olduğu tahmin edilen Koca Meşe, orman mühendisi adaylarına uygulamalı eğitime ev sahipliği yaptı. Öğrenciler, Karacaözü köyündeki anıt ağacı inceleyerek ağacın korunması ve ekolojik önemi hakkında bilgi edindi.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde bulunan 550 yaşında olduğu tahmin edilen "Koca Meşe", geleceğin orman mühendislerine anıt ağaçların korunması ve ekolojik öneminin anlatıldığı uygulamalı eğitime ev sahipliği yaptı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri, Yapraklı ilçesinin doğal ve kültürel mirasını yerinde incelemek amacıyla arazi incelemesi ve doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Program kapsamında Karacaözü köyünde bulunan, yaşı ve gövde genişliğiyle dikkat çeken anıt ağaç "Koca Meşe" ziyaret edildi.

Yapraklı Kaymakamı İhsan Akbel'in de katıldığı etkinlikte, akademisyenler tarafından öğrencilere anıt ağaçların ekolojik, tarihi ve sosyokültürel önemi hakkında bilgi verildi.

Geleceğin orman mühendisleri, Koca Meşe'nin korunması, rehabilitasyonu ve bakım süreçlerinin yanı sıra bölgenin biyolojik çeşitliliği ve korunan alanların yönetimine ilişkin bilgi edinme fırsatı buldu.

Öğrenciler, asırlık ağacı yakından inceleyerek teorik bilgilerini sahada pekiştirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çankırı Yapraklı'da 550 yaşında olduğu tahmin edilen Koca Meşe incelendi - Son Dakika
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