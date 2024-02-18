Çankırı Yurdum Spor, Kurşunlu Belediyespor'u 5-0 mağlup etti - Son Dakika
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Çankırı Yurdum Spor, Kurşunlu Belediyespor'u 5-0 mağlup etti

Çankırı Yurdum Spor, Kurşunlu Belediyespor\'u 5-0 mağlup etti

Çankırı Amatör Ligi 4. hafta karşılaşmasında Çankırı Yurdum Spor, Kurşunlu Belediyespor'u 5 golle mağlup etti. Çankırı Kamp Eğitim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Yurdumspor 44. dakikada öne geçti. Maçın ikinci yarısında 55, 60, 72 ve 90. dakikalarında da gol bulan Yurdumspor, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

18.02.2024 19:18  Güncelleme: 19:19
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Çankırı Amatör Ligi 4. hafta karşılaşmasında Çankırı Yurdum Spor, Kurşunlu Belediyespor'u 5 golle mağlup etti.

Çankırı Kamp Eğitim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Yurdumspor 44. dakikada öne geçti.

Maçın ikinci yarısında 55, 60, 72 ve 90. dakikalarında da gol bulan Yurdumspor, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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