Cankurtaranlar, 99 Boğulma Tehlikesini Önledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cankurtaranlar, 99 Boğulma Tehlikesini Önledi

07.07.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli ve Sakarya sahillerinde cankurtaranlar, bir haftada 99 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 99 kişiye müdahale etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, yaz sezonu boyunca vatandaşların güvenli şekilde denize girebilmesi amacıyla sahillerde haftanın 7 günü görev yapıyor.

Ekipler, 28 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde boğulma tehlikesi geçiren 87 kişiye müdahale etti.

Cebeci'de 27, Kumcağız'da 16, Kerpe'de 5, Bağırganlı'da 2, Ereğli Kumyalı'da 1, Bayramoğlu'nda 32 ve Darıca'da 4 kişi olmak üzere toplam 87 kişi kurtarılarak ailelerine teslim edildi.

Sezonun başından bu yana boğulmaktan kurtarılanların sayısı 153 oldu.

Sakarya

Sakarya'nın Karasu, Kaynarca ve Kocaali sahillerinde görevli cankurtaran timi, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 12 kişiyi kurtardı, 6 kayıp çocuk olayına müdahale etti.

Karadeniz sahilinde bulunan 3 ilçedeki 54 kilometrelik sahil şeridinde 1 Haziran'da göreve başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı "Hayat Timi", can kayıplarının önüne geçmek için önlemler alıyor.

Ekiplerce, 29 Haziran-5 Temmuz'da Karadeniz sahilinin Sakarya kesiminde 12 kişi boğulmaktan kurtarıldı, 6 kayıp çocuk olayına müdahale edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Kocaeli, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cankurtaranlar, 99 Boğulma Tehlikesini Önledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
NATO Zirvesi neden önemli, Ankara’da hangi kararlar alınabilir NATO Zirvesi neden önemli, Ankara'da hangi kararlar alınabilir?
Bu köyde çıkmaz sokak yok Adeta cetvelle çizilmiş gibi Bu köyde çıkmaz sokak yok! Adeta cetvelle çizilmiş gibi
Şile’de akıntıya kapılan 3 kişiden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor Şile'de akıntıya kapılan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor
Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can’dan acı haber Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can'dan acı haber
Kabus gibi Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın Kabus gibi! Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın

12:21
Geri dönüşüm derken fiyatlar uçtu Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti
Geri dönüşüm derken fiyatlar uçtu! Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti
11:58
NATO Zirvesi çok hızlı başladı Türkiye’den 350 milyon dolarlık imza
NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza
11:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti
11:19
NATO Zirvesi’nde Japon Bakan’ı şaşırtan detay Bakın neye benzetti
NATO Zirvesi'nde Japon Bakan'ı şaşırtan detay! Bakın neye benzetti
11:19
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi’nde
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi'nde
11:10
NATO’dan art arda dev adımlar Hem İHA hem tanker uçak alacaklar
NATO'dan art arda dev adımlar! Hem İHA hem tanker uçak alacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 12:57:55. #7.13#
SON DAKİKA: Cankurtaranlar, 99 Boğulma Tehlikesini Önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.