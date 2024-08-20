Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika
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Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali İstanbul'da Başlıyor

Bu yıl 12. kez düzenlenecek Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali, 21-27 Ekim'de İstanbul'da sinemaseverlerle buluşacak. Festivalde animasyon ve benzer filmler gösterilecek ve çeşitli ödüller verilecek. Ayrıca uzun metrajlı filmler, panel, konferans ve atölye çalışmaları da düzenlenecek.

20.08.2024 15:46
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Bu yıl 12. kez düzenlenecek "Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali", 21-27 Ekim'de İstanbul'da sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalden yapılan açıklamaya göre, animasyon ve benzer filmlerin yer alacağı festivaldeki film gösterimleri, Institut Français, Kadıköy Gazhane ve Beyoğlu Sineması'nda gerçekleşecek.

Toplam 103 ülkeden, 2 bin 85 kısa filmin gönderildiği festivalde, ön jürinin seçtiği 86 kısa film ödül için yarışacak.

Finlandiyalı animatör Asa Luncander, yönetmen Sinem Sakaoğlu ve sahne tasarımcısı Susanna Jerger'den oluşan uluslararası jüri "En İyi Film", "En İyi İlk Film", "En İyi Öğrenci Filmi" ve "En İyi Türk Filmi" ödülleri için 4 film seçecek.

Lucander ile Sakaoğlu animasyonseverlerin katılımıyla atölye çalışması ve söyleşi yapacak. Susanna Jerger ise online bir seminer sunacak.

Aslı Ildır, Cumhur Cambazoğlu ve Hasan Nadir Derin'den oluşan SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) jürisi de SİYAD ödülünün sahibini belirleyecek.

Uzun metrajlı filmler de izlenebilecek

Çeşitli uluslararası festivallerde yer alan yapımların da izlenebileceği festivalde ayrıca uzun metrajlı filmler de gösterilecek. Fransız yönetmen Benoit Chieux'nün "Sirocco et Royaume des courants d'air" ile "Jeremie Perin'in Mars Express" filmleri festivalde izlenebilecek.

TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirilen " Türkiye'de Yapay Zekanın Animasyon Sanatındaki Rolü: Sektörden Üniversiteye Bir Araştırma" projesi kapsamında, festivalde bir panel düzenlenecek.

Çeşitli konferans ve atölye çalışmalarının da yapılacağı etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgi, eylül ayının ortasında açıklanacak.

Kaynak: AA

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