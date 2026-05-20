CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Kahramanmaraş'ta Bugün Gazetesi muhabiri Yasemin Çolak, gazetenin sanal medya hesabından yayın yaparken depreme yakalandı. Görüntülerde; panikleyen Çolak, koltuğundan kalkmayarak depremin bitmesini bekledi.
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,
Son Dakika › Güncel › Canlı Yayında Depreme Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?