Cannes'da Tekne ve Bot Çarpıştı: 11 Yaralı, 1 Kayıp

Fransa'nın güneyindeki Cannes kentinde tekne ile botun çarpıştığı kazada 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Alpes-Maritimes vilayetine bağlı sahil kenti Cannes'da dün gece 10 metre uzunluğundaki bir tekne ile bir bot çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle botta bulunan kişiler denize savrulurken, kazada 11 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu.

Sahil güvenlik ekipleri kayıp kişiyi arama çalışması başlattı.

Bir helikopterin de havadan destek verdiği çalışmalar devam ederken, kazanın nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.