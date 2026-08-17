Cannes'da Tekne ve Bot Çarpıştı: 11 Yaralı, 1 Kayıp
Fransa'nın Cannes kentinde meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu.
Fransa'nın güneyindeki Cannes kentinde tekne ile botun çarpıştığı kazada 11 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Alpes-Maritimes vilayetine bağlı sahil kenti Cannes'da dün gece 10 metre uzunluğundaki bir tekne ile bir bot çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle botta bulunan kişiler denize savrulurken, kazada 11 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu.
Sahil güvenlik ekipleri kayıp kişiyi arama çalışması başlattı.
Bir helikopterin de havadan destek verdiği çalışmalar devam ederken, kazanın nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
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