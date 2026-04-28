Canon, Yeni Ultra Telefoto Sinema Lensi ve PTZ Denetleyicisini Tanıttı

Canon, profesyonel sinema ve AV ürün serilerine CN30×40 IAS J R1/P1 ultra telefoto sinema zum lensi ve RC-IP300 çok kameralı PTZ denetleyicisini ekledi. Yeni lens, 40-1200 mm (extender ile 60-1800 mm) 30x zum aralığı, Super35mm kapsama ve 4K/8K görüntü kalitesi sunuyor. Gelişmiş sürücü ünitesi, nefes alma düzeltmesi ve servo kontrolü sağlıyor. RC-IP300 denetleyici ise 200 kameraya kadar kontrol, 100 ön ayar ve 3.5 inç dokunmatik ön izleme ekranı ile çok kameralı prodüksiyonları kolaylaştırıyor.