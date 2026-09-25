Canpolat, BES ve pasif fonların da risk altında olduğunu belirterek reform istedi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, "Bugünkü borsa çetelerinin yerini yeni çetelerin alması beklenmemelidir. AKP iktidarının bu noktaya gelinmişken ayak sürümesi, yüz binlerce kişinin daha zarara uğratılmasının yanı sıra Türkiye sermaye piyasalarının uluslararası finans çevreleri tarafından 'yatırım yapılabilir gelişmekte olan piyasa' statüsünden çıkarılması, yani adeta küme düşürülmesi anlamına gelecektir. Bu fırsat iktidara verilmemelidir" dedi.

CHPı Cemal Canpolat, fon krizi ve ardından başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Soruşturmanın birkaç şirket ve kişiden ibaret olmadığını savunan Canpolat, ortaya çıkan tablonun bir sistem sorunu olduğunu belirtti.

Soruşturmanın kamuoyuna yansıtılan boyutunun gerçeğin tamamını göstermediğinin altını çizen Canpolat, "Başlarken belirtmek gerekir, görünen buzdağının suyun üstündeki yüzüdür. Henüz kamuoyunun göremediği kısım ise önümüzdeki günlerde herkesin malumu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Riskin doğrudan soruşturmaya konu olan fonlarla sınırlı olmadığını da belirten Canpolat, şunları kaydetti:

"BES SAHİPLERİ DE TEHLİKE ALTINDA"

"Fon soruşturması kapsamında bugüne kadar yaşanan tüm gelişmeler, sorunun gerçekte olmayan birkaç şirket ile borsayı manipüle eden birkaç kişiden ibaret olmadığını göstermektedir. Bu apaçık bir sistem sorunudur. Ortadaki öyle bir sistem sorunudur ki, bireysel emeklilik ve pasif fon yatırımcıları da birikimlerini kaybetme riski ile karşı karşıyadır. Çünkü pasif fonlar ve bireysel emeklilik fonları da kural gereği endeksteki hisseyi ağırlığı oranında bünyesinde bulundurmak zorundadır."

"ORTADAKİ HESABI KİM ÖDEYECEK"

Yetkili kurumların güncel açıklamalarında soruşturmadan etkilenen 131 fonda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunduğunu hatırlatan Canpolat, "Şu an için bu fonların doğrudan büyüklüğünün 50 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Dolaylı olarak endeks takip eden fonların yatırımlarını da dahil ettiğimizde, bilanço çok daha ağırlaşmaktadır" dedi.

Soruşturmanın etki alanının ve mağdur sayısının açıklanandan daha fazla olduğunu belirten Canpolat, "Kaldı ki ortadaki bu veriler bugünün verilerdir, gerçekte etki alanının daha geniş olduğu, etkilenen fon ve toplam mağdur sayısının açıklanandan kat be kat fazla olduğu sadece şimdilik bilinmemektedir. Peki ortadaki bu büyük hesabı kim ödeyecektir" diye sordu.

"PONZİ SİSTEMİ İŞLERKEN DEVLET KURUMLARI NEREDE?"

Kamu kurumlarının denetim sorumluluğunu hatırlatann Canpolat, "Finansal piyasalar adeta bir 'ponzi' sistemine dönüştürülürken devlet kurumları nerededir? Sermayesi dahi olmayan şirketler halka arz adı altında 'sıcak para mıknatısı' gibi kullanılırken sorumlular ne yapmaktadır sorularını yöneltti.

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının açıklamalarının bu sorulara yanıt vermekten kaçındığını belirten Canpolat, sorular açıklığa kavuşturulmadığı sürece açıklamaların mağdurları oyalamanın ötesine geçmeyeceğini savundu.

Halka arz süreçlerine ve elde edilen kaynakların kullanımına ilişkin de eleştiriler yönelten Canpolat, şu ifadeleri kullandı:

"BUNLAR ASLINDA HİÇ OLMAYAN ŞİRKETLER"

"Olmayan şirketi varmış ve hatta devasa ölçekteymiş gibi göstererek finansal piyasaları felce uğratan, kurulan 'ponzi' tuzaklarıyla adeta soygun düzeni yaratan bu sistemin mimarları kimlerdir? Bu kaçınılmaz hesaplaşma yaklaşmaktadır. Usulüne uygun evrak düzenleyerek halka arzları sağlayanlar, ancak bu halka arzların sonrasında gerçek anlamda halka açık bir mali dağılım sağlamayıp buradan elde edilen çok büyük paylarla başta finansal piyasanın yeniden ve daha güçlü bir şekilde manipüle edilmesi başta olmak üzere birçok yasadışı işlem yürütürken denetim mekanizması neden işletilmedi?"

"DENETİM YOK, MANİPÜLASYON VAR"

Denetim eksikliklerinin ve işlemlere ilişkin belirsizliklerin manipülasyona zemin hazırladığını savunan Canpolat, "Kurulmayan denetim mekanizması, köşeleri belirlenmeyen işlemler düzeni, AKP'li yıllarda büyük bir hızla borsa çetelerini, manipülasyon masalarını yaratmıştır" dedi.

Bu yapıların geniş toplum kesimlerine ulaştığını da vurgulayan Canpolat, "Düzensizlik ve boşluk ortamından sızan yapılar, sosyal medyadaki etkili kampanyaları ve sokakta işlettikleri fısıltı gazeteleri sayesinde mahalledeki esnafa, otobüste yanınızda seyahat eden yolcuya kadar ulaşmayı başardılar" ifadelerini kullandı.

Kamu kurumlarını yönetenlerin sürece göz yumduğunu savunan Canpolat, tasarruf sahiplerinin manipülasyonla fiyatı yükseltilen hisseleri farkında olmadan yatırım fonları üzerinden satın aldığını da açıkladı. Cemal Canpolat, "Bu ponzi sistemini tehlikeli kılan asıl nokta, klasik borsa manipülasyonlarından farklı olarak, riskin fon yapıları üzerinden yayılması ve yatırımcının bu riski görmesinin fiilen imkansız hale gelmesidir" tespitinde bulundu.

Oluşan zararın devlet aracılığıyla halka yüklenmek istendiğini vurgulayan Canpolat, şöyle devam etti:

"FATURA DEVLETE, DOLAYISIYLA HALKIN SIRTINA"

"Borsa çetelerinin yarattığı bu ağır tahribatın faturası, ortada derli toplu bir teminat sistemi yokken devletin, bu yolla da halkın sırtına yüklenmek istenmektedir. Aslında kağıt üstünde olmak dışında bir gerçekliği bulunmayan şirketlerin ne teminatı olacaktır da ortadaki bilançoyu hafifletecektir? Ayrıca, Türkiye'deki yatırım fonlarının zaten mevduat sigortası benzeri bir garanti mekanizması zaten bulunmamaktadır."

Canpolat, söz konusu yapının yalnızca finansal piyasalara yatırım yapanları değil, toplumun tamamını etkilediğini savunarak, "Finansal piyasalar üzerinde iktidarın göz yumması sayesinde yaratılan bu ponzi sistemi, finansal işlemlere katılan ya da katılmayan halka, bir bütün olarak indirilen darbedir" dedi.

"ACİLEN 'SERMAYE PAYASASI REFORMU' İLAN EDİLMELİ"

İlgili kurum ve bakanlıkların sorumluluklarına ilişkin hesap vermesi gerektiğini belirten Canpolat, şunları kaydetti:

"Sermaye Piyasası Kurulu yöneticileri böylesi büyük bir skandalın üstüne görevlerinde kalmaya devam edecekler midir? SPK başta olmak üzere, borsadaki 'ponzi' organizasyonundan sorumlu olan kurumlar hesap verebilir hale gelmedikçe, borsa çetelerinin arkasındaki siyasi güç sorgulanmaya, irdelenmeye ve halkın gözünde mahkum edilmeye devam edecektir. Sorumluların hesap vermesi yetmez, finansal piyasalarla ilgili gerekli düzenlemeler derhal yapılmalı, iktidar sistemdeki gedikleri yamayla kapatmaya çalışmak yerine acilen 'sermaye piyasası reformu' ilan etmelidir."

Söz konusu düzenlemelerin geciktirilmemesi gerektiğini de hatırlatan Cemal Canpolat, Türkiye sermaye piyasalarının uluslararası konumuna ilişkin de bir uyarıda bulunurken açıklamasını, şu sözlerle tamamladı:

"Bugünkü borsa çetelerinin yerini yeni çetelerin alması beklenmemelidir. AKP iktidarının bu noktaya gelinmişken ayak sürümesi, yüz binlerce kişinin daha zarara uğratılmasının yanı sıra Türkiye sermaye piyasalarının uluslararası finans çevreleri tarafından 'yatırım yapılabilir gelişmekte olan piyasa' statüsünden çıkarılması, yani adeta küme düşürülmesi anlamına gelecektir. Bu fırsat iktidara verilmemelidir."