Cansuyu Derneği 19 Ülkede Kurban Organizasyonu Gerçekleştirecek

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, bu yıl 19 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştireceklerini bildirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Köylü, Temsilciler Toplantısı'nda, 20. kuruluş yılını kutlayan derneğin küresel ölçekte önemli bir yardım kuruluşu haline geldiğini ifade etti. Köylü, "Cansuyu Derneği, dünya ölçeğinde muhteşem bir dernek haline geldi." dedi.

Kurban Bayramı'nda yapacakları organizasyonlar hakkında bilgi veren Köylü, "Bayramda Afrika'da 8, Asya'da 4 ülke ile Yemen, Gazze, Arakan ve Filistin'deki mülteci kamplarını kapsayan 19 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirilecek. Sadece Gazze'deki kurbanlar konserve olarak ulaştırılacak. Diğer ülkelerde kurbanlar kesildikten hemen sonra aynı gün içinde ihtiyaç sahiplerine et olarak dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

Mustafa Köylü, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurban kesimlerinin videolarının bayram günleri içerisinde bağışçılara ulaştırılacağını aktardı.

"Gazze'ye 80 tır yardım malzemesi ulaştırdık"

Gazze'de ciddi sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Köylü, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Gazze'de sadece 202 küçükbaş hayvan bulabildik ve bölgede kurban kesimi yapan tek kurum bizdik. Ancak bu yıl yaptığımız tüm araştırmalara rağmen Gazze içinde kurbanlık hayvan temin edemedik. Bu nedenle Gazze için bağışlanan kurbanları Gazze dışında kestirerek konserve haline getirip bölge halkına ulaştıracağız. Bu karar tamamen zorunluluktan kaynaklanıyor."

Bugüne kadar Gazze'ye 80 tır yardım malzemesi ulaştırdıklarını belirten Köylü, günlük 4 bin aileye sıcak yemek, içme suyu, mutfak tüpü dolumu ve dağıtımlarını sürdürdüklerini bildirdi.