Çantaköy Spor Festivali Futbol Turnuvası Finali Gerçekleşti

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(İSTANBUL)- Silivri'nin Çantaköy Mahallesi'nde düzenlenen Çantaköy Spor Festivali Futbol Turnuvası'nın final maçı tamamlandı. Finalde Kubbe Emlak ve Çağlar Market takımları karşı karşıya gelirken, maçın başlangıç vuruşunu, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu yaptı.

Silivri'nin Çantaköy Mahallesi'nde düzenlenen Çantaköy Spor Festivali Futbol Turnuvası gerçekleşti. Turnuvaya, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da katıldı. Başkan Balcıoğlu, Silivri Belediyesi'nin spora ve sporcuya destek verdiğini ve vereceğini söyledi. Turnuvaların spora olan bağlılığı artırdığını ifade eden Başkan Balcıoğlu, Turnuvada emeği geçen Çantaköy Spor Kulübü Başkanı Tayfun Özkök'e ve yönetimine teşekkürler etti.