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Çapa makinesine takılan 3 metrelik dev yılan paniğe neden oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da tarlada çapa yapılırken toprağın altından çıkan 3 metrelik dev yılan korkuttu.

Olay Baskil ilçesi Suyatağı Çevreköy mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köylüler tarlada çapa yaparken, bir şeyin makineye takıldığını fark etti. Bunun üzerine köylüler çapa makinesini durdurdu. Alanı kontrol ettiklerinde toprağın altından yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir yılanın olduğunu ve makineye takıldığı için öldüğünü fark etti. O anlar cep telefonu ile kayıt edildi.