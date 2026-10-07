Cape Town'da 20 bin Filistinli çocuğun ismi yazılı 30 metrelik dev kefen açıldı

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'da düzenlenen gösteride Gazze'de öldürülen yaklaşık 20 bin Filistinli çocuğun isimlerinin yazılı olduğu dev kefen açıldı.

Kent merkezindeki Cape Town Holokost ve Soykırım Merkezi önünde bir araya gelen yüzlerce gösterici, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlileri anmak amacıyla St. George Katedrali'ne doğru sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 kilometre süren yürüyüşün ardından St. George Katedrali'nde toplanan göstericiler, burada düzenlenen dinler arası anma programına katıldı.

Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumlarından temsilcilerin yer aldığı programda, Gazze'de hayatını kaybedenler anılırken, Filistin halkıyla dayanışma ve birlik mesajları verildi.

Programın ardından göstericiler, katedralin önünde Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu yaklaşık 30 metre uzunluğundaki dev kefeni açtı.

"30 metre uzunluğunda büyük bir kefenimiz var"

Güney Afrikalı aktivist Glenn Harrison, AA muhabirine, "Yaklaşık 30 metre uzunluğunda büyük bir kefenimiz var. Üzerinde bu soykırımın başlamasından bu yana İsrail tarafından öldürülen çocukların isimleri yer alıyor." dedi.

İsimlerin listesini, Filistin'deki arkadaşlarından aldıklarını anlatan Harrison, listede bebeklerden başlayarak yaklaşık 20 bin çocuğun isminin bulunduğunu, isimlerin kilise ve Müslüman cemaatlerinden kişiler, çocuklar ve Filistin'e destek veren bazı Yahudiler tarafından büyük bir özenle tek tek yazıldığını ve çalışmanın yaklaşık 2 haftada tamamlandığını aktardı.

Harrison, Filistin'in mücadelesini desteklemek adına tüm insanlığın birlik olması gerektiğini vurgulayarak, "Buradaki mesele; Yahudilik değil siyasi bir ideoloji olan Siyonizm. Bunun karşısında Yahudilik, İslam, Hristiyanlık ve insanlık var. Eğer birlikte durmazsak onlar kazanacak." ifadelerini kullandı.