Cape Town'da Göçmen Karşıtı Gösteri - Son Dakika
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Cape Town'da Göçmen Karşıtı Gösteri

16.06.2026 16:32
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Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzensiz göçle mücadele için göstericiler yürüyüş düzenledi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde bir grup gösterici, düzensiz göçle mücadelede daha sert tedbirler alınması talebiyle yürüyüş düzenledi.

Göçmen karşıtı "March and March" hareketi üyeleri, Cape Town'un Sea Point bölgesinde bir araya gelerek hükümete düzensiz göç konusunda daha etkili adımlar atması çağrısında bulundu.

Göstericiler, Fort Road'dan başlayan ve Beach Road, St John's Road ile Main Road güzergahını izleyen yürüyüşü Mandela Glasses bölgesinde tamamladı.

Ellerinde pankartlar taşıyan göstericiler, sınır güvenliğinin artırılması, düzensiz göçün denetlenmesi ve İçişleri Bakanlığının yabancı uyruklulara ilişkin belge kontrollerini sıkılaştırması yönünde sloganlar attı.

Göstericilerin sayısının az olmasına rağmen yürüyüş güzergahında yüzlerce polisin görev yaptığı ve yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Güney Afrika'da yabancı karşıtı olaylar

Güney Afrika'da son aylarda artan göçmen karşıtı gösteriler ve yabancılara yönelik baskılar, ülkede göç, işsizlik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Ülkede nüfusun yüzde 5'inden fazlasını oluşturan yaklaşık 3 milyon göçmen yaşıyor, bu kişilerin büyük bölümü Afrika ülkelerinden geliyor.

Nisan ayından bu yana KwaZulu-Natal, Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde göçmen karşıtı olaylar yaşanırken, Western Cape'teki Mossel Bay bölgesinde Mozambik vatandaşlarının hayatını kaybetmesi ve bazı yabancılara ait barınakların yakılması güvenlik endişesini artırdı.

Ülkenin önde gelen akademik kurumlarından Witwatersrand Üniversitesine bağlı Afrika Göç ve Toplum Merkezinin Xenowatch verilerine göre, Güney Afrika'da 1994'ten bu yana 1313 yabancı karşıtı olay kayda geçerken, bu olaylarda 697 kişi öldü ve 128 binden fazla kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cape Town'da Göçmen Karşıtı Gösteri - Son Dakika

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